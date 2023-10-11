‘3 milyon dolarlık villa’ iddiası: Süleyman Soylu’dan jet yanıt!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:39

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:57

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun genel seçimlerden birkaç ay önce İstanbul’da bulunan Mayevera isimli lüks projeden 3 milyon dolara (83 milyon TL) villa satın aldığı iddia edilmişti.

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Soylu’nun bu villayı kendi üzerine yaptırmadığı belirtildi.

Soylu söz konusu iddia üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Soylu, evi kendisinin satın almadığını söyledi.

Soylu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz. Günün haberi, attığı yalanlar, aldığı nefesten fazla bir sözde “gazeteciden”… On beş yıldır Bahçeşehir’de oturuyorum.

Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim. Evi bir yılı aşkın süre önce terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine hedef gösterecek şekilde yine sizler tarafından ifşa edilen oğlum, Çekmeköy’deki başka bir eve tadilatı karşılığında kiracı olarak taşınmak istedi.

Şimdi onu da ifşa ettiniz. Örgütçü arkadaşlarınıza söyleyin, şimdi oraya da taşınmayacak. Daha önce ifşa olan, Halk tv sahibinin de oturduğu, aynı yerde oturmaya devam edecek. Gazeteci olan son cümleden yeni bir haber daha çıkartır, hadi bakalım…”