58 milyon TL'ye yapılan onarım çöp oldu: Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı
Trabzon Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle son 1,5 yılda 3. kez bakıma girdi. 1 gün boyunca hava ulaşımına kapatılacak olan havalimanına geçtiğimiz yıl bakım çalışmaları kapsamında 58 milyon TL harcanmıştı.
Yandaşların ihaleleriyle gündeme gelen ve onarımı 58 milyon TL'ye 200 günde yapılan Trabzon Havalimanı’nda pist bakımları bitmiyor.
23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları ile kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan Trabzon Havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı.
Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatıldı.
YİNE KAPATILDI
1 yıl önce yenilenen asfaltta çatlak olması nedeniyle tepkileri üzerine çeken Trabzon Havalimanı bu sefer ise yeniden asfaltta yaşanan çatlaklar ve aydınlatma sistemindeki arızalar nedeniyle 1 gün süre ile bugün uçuşlara kapatıldı.
Trabzon Havalimanı’nda bir yandan çatlak yerlerin olduğu bölümlerde asfalt söküm işlemi gerçekleştirilirken, diğer yandan ise aydınlatma sistemindeki yenilemeler devam ediyor. Onarım çalışmasının devam ettiği Trabzon Havalimanı’nda bugün olması planlanan uçuşlar ise Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.
CHP'Lİ EMİR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir geçtiğimiz aylarda, "Trabzon Havalimanı'nda çatlak meydana geldi. Oysa pistin bakımı 1 yıl önce yapıldı ve 58 milyon TL harcandı. İhaleyi alan Makyol; 10 yılda 24 kez vergiden muaf tutulmuş, 5 yılda da "5'li çete" ile kamu ihalelerinin yüzde 24'ünü alan şirket. Zararın hesabı kimden sorulacak?" diye sormuştu.
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