9 gündür aranıyordu, eşyaları bulundu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Öztürk için başlatılan arama çalışmalarında ekipler henüz bir bulguya rastlamadı.
Kendisinden 9 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ekipler arama çalışmalarını 6’ncı günde de dere içerisinde sürdürüyor.
Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kayıp olan şahsı didik didik arıyor. Serdivan ilçesi Çark Deresi’nde yapılan aramalarda bir netice alamayan ekipler, çalışmalarını Söğütlü ilçesi mevkiinden geçen Çark Deresi’nde devam ettirdi.
HENÜZ BİR BULGUYA RASTLANMADI
Sabahın erken saatlerinde aramalara başlayan ekipler, henüz bir bulguya rastlayamazken aramalara yarın kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi.
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