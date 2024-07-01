Adana’da çeşitli suçlardan yakalanan 127 şüpheli tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü, 24-30 Haziran tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 336 şüphelinin yakalandığını ve 127’sinin tutuklandığını bildirdi.
Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı.
Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 336 şüpheli yakalanırken, 127’si tutuklandı. Tutuklanan 127 şüpheliden 34’ünün hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 76 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 1 AK-47 tüfek ve bin 215 fişek ele geçirildi. 1 araç, 9 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ise çalıntı halde yakalandı.
Belirlenen tarihlerde 1 şahsa yasal işlem yapılırken, toplamda 80 kişiye ise 84 bin 22 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.
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