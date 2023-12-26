Adana'da ele geçirildi: 20 milyon TL değerinde...

Adana'da, operasyon düzenlenen depo ve park halindeki kamyonette, piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan kaçak doldurulmuş 10 milyon 800 bin adet sigara ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:07
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Halit G.'nin deposuna operasyon düzenledi. Depoda ve park halindeki kamyonette arama yapan polis, piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan kaçak doldurulmuş 10 milyon 800 bin adet sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan Halit G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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