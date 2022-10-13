Ailesiyle tartışıp binayı ateşe verdi
Bursa'da, ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları 2 katlı binayı ateşe veren Rıdvan Ö. gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bu kez de kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde Rıdvan Ö., tartıştığı ailesinin akraba ziyareti için evden ayrılması üzerine 2 katlı binayı ateşe verdi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.
Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan Rıdvan Ö., mahalleli tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. Bazı kişiler Rıdvan Ö.'ye tepki gösterip saldırmaya çalıştı. Polis, Rıdvan Ö.'yü kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. Komşuların haber vermesiyle mahalleye gelen aile üyeleri, evlerinin yandığını görünce fenalık geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Rıdvan Ö., bu kez de kayınvalidesinin evine gitti. Buraya sığınan ailesiyle tekrar tartışan Rıdvan Ö. kayınvalidesinin tek katlı müstakil evini de yakmaya çalıştı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SABAH DA SÜRDÜ
Rıdvan Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürerken ailesiyle yaşadığı ve dün akşam ateşe verdiği 2 katlı binadan sabah yeniden duman yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına bağlı olarak çelik kapıdan duman çıktığı tespit edilirken ekipler soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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