Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Lice ilçesi kırsal Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ahmet Çelik (57), S.Ç. (37) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lice ve Hani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ahmet Çelik, Lice'de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan S.Ç. ise Lice Devlet Hastanesi'nden Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi