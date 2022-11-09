Ankara’da bu yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılı nedeniyle yarın Anıtkabir’de anma töreni düzenleneceği belirtildi.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Buna göre, yarın saat 05.30’dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Gençlik Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Akdeniz Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.
Video Haberler
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Bursa'da facia!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- AKP kaybedebilir ama...
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması
- 'Erdoğan yetkisini kullanabilir'
- Laik şoför İngiliz basınında
- Uyuşturucu trafiğinin araştırılmasına ret