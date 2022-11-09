Ankara’da bu yollar trafiğe kapatılacak

09 Kasım 2022 Çarşamba, 18:07

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılı nedeniyle yarın Anıtkabir’de anma töreni düzenleneceği belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Buna göre, yarın saat 05.30’dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Gençlik Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Akdeniz Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.