Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını silahla vurarak öldürdü

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir genç, annesi ve kız kardeşini darp eden babasını silahla vurarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:01
Annesi ve kız kardeşini darbeden babasını silahla vurarak öldürdü
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Gökçeada ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde iddiaya göre, İzzet Ö. (46) dün darp ettiği eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö. ile tartıştı.

Tartışma sırasında İzzet Ö. eşine silah doğrulttu. İzzet Ö’nün kızı S.B.Ö. abisi Enes Ö’yü arayıp babasının annesini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı. Eve gelen Enes Ö. babasını silaha vurarak öldürdü.

Silah sesleri üzerine olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı İzzet Ö’nün hayatını kaybettiği belirledi. Polis Enes Ö.’yü gözaltına aldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin araştırmasının ardından İzzet Ö’nün cenazesi Gökçeada Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.


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