Antalya'da park halindeki araçta şüpheli ölüm!

Antalya'da Ali Rıza Akay adlı kişi, park halindeki otomobil içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:58
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Antalya Gürsü Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde dün saat 17.00 sıralarında, denize girmek için sahile gelenler, park halindeki 07 AOJ 206 plakalı otomobildeki kişinin hareketsiz olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, adının Ali Rıza Akay (40) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitiridğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede ölen kişinin üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Akay'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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