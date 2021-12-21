Aracı dereye düştü, sürücü mahsur kaldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye düştü. Aracın üzerine çıkan sürücü Emre Öksüz, itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı.

(DHA)
21 Aralık 2021 Salı, 18:33
Aracı dereye düştü, sürücü mahsur kaldı
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Sürmene-Köprübaşı kara yolunda meydana gelen kazada, Emre Öksüz yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, Manahoz Deresi’ne düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü Öksüz, devrilen aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Debisi düşük dereden yürüyerek geçen Öksüz, ekiplerce uzatılan merdivenle kurtarıldı. Dereye uçan hafif ticari araç da çekici yardımıyla çıkarıldı.


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