Bakan Koca'dan yanıt yok: 400 bin doz aşı uçtu gitti

08 Ocak 2022 Cumartesi, 09:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan 2021’de aşının üretiminin Türkiye’de de yapılacağını belirterek “Sputnik V için sözleşme imzalandı. Üretiminden önce kullanılması için de sözleşme yapıyoruz” dedi.

Koca 30 Nisan 2021 tarihinde de “En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı. Aynı gün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Bakan Koca, 23 Haziran 2021 tarihinde de “400 bin doz geldi Sputnik V aşısının ülkeye geldiğini” açıklandı. Ancak daha sonra bu aşılar resmen sır oldu. 50 milyon doz aşı ise ülkeye hiç gelmedi.

İKİNCİ DOZ İDDİASI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye'de uygulanan diğer Covid-19 aşıları gibi iki doz şeklinde uygulanan Sputnik V aşısının iki dozunun da birbirinden farklı özelliğe sahip olduğu biliniyor. Geçen yaz da Sputnik V aşısının ikinci dozlarının temin edilememesi nedeniyle kullanılamadığı iddia edildi.

YANDAŞ ÜRETECEKTİ

Geçen yılın nisan ayında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, yaptıkları açıklamada “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” ifadelerini kullanmıştı. RDIF ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Viscoran ilaç şirketinin, gelecek birkaç ay içinde tesislerinde üretime başlayacağı kaydedildi.

Ancak aşının üretimi için anlaşma yapan VisCoran İlaç Sanayii A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran’ın AKP’li olduğu ortaya çıkmıştı. Oran, 2012 yılı Mayıs ayında yapılan kongrede AKP Üsküdar İlçe Başkanı olarak seçilmişti.

ÖNERGELER YANITSIZ

CHP Milletvekili Murat Emir ise Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısının akıbetini sır gibi sakladığını vurguladı. “Sputnik V’ye ilişkin soru önergelerimize yanıt verilmiyor” diyen CHP'li Emir, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sputnik V aşısının akıbetini defalarca sorduk. Aşının ve aşılamam son derece az olduğu süreçte Sputnik V aşısının gelecek olmasından memnuniyet duymuştuk. Bu aşının gelmesi o dönemde ülkemiz için çok iyi olacaktı. Ancak bu konuda da yine birçok beceriksizlik yaptılar. Aşılarının akıbeti konusunda bir bilinmezlik söz konusu. Defalarca sorduk ama söylemediler. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarına göre bu aşılar kullanılmadı. Ancak aşılara ne kadar ödendi? Türkiye'de de bir aracı firma üretecekti ve bu şirkete finansal destek sağlandı mı? Bu aşılar neden uygulanmadı? Tüm bu soruların cevaplanması ve toplumun aydınlatılması gerekiyor. Bu aşılar kayıp mı? Çöpe mi atıldı? Kullanıldıysa ne zaman ve kimlerde kullanıldı? Tüm Covid-19 aşılarıyla ilgili sorular yanıtlanmalı.”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise Sputnik V aşısının akıbetine ilişkin “Benim katıldığım Bilim Kurulu toplantılarında Sputnik V aşısının akıbetiyle ilgili bir bilgi verilmedi” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SESSİZ

Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkilileri de Sputnik V aşısının akıbetine yönelik tüm sorularımızı yanıtsız bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut da basın yaptığı açıklamada, “Sputnik V aşısının şöyle bir özelliği var, A ve B şişeleri farklı. Yani iki raphel dozları birbirinden farklı. Sputnik V’de A ve B aşıları 21 gün, 28 günlük aralardan sonra yapılıyor. Orada şöyle bir durum var; A aşısını aldılar, B aşısını tedarik edemediler. Yani halkımızın anlayacağı dille bir benzetme yaparsam; ayakkabının sol tekini aldılar, sağ teki yok. Bu nedenle de aşı kullanılamadı. Parası geri alındı mı, geri iade edildi mi bunları Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması gerekir” demişti.