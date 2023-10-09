Bariyerlere çarpan motosiklet, alt geçide düştü: 2 yaralı

Hatay'da motosiklet, bariyerlere çarparak alt geçide düştü. 2 kişinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:45
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Feci kaza, İskenderun-Arsuz kara yolunda meydana geldi. Üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet, bariyerlere çarparak alt geçide düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Ambulans hatay

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