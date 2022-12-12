Başakşehir'de feci kaza: Biri ağır 2 yaralı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:31

Başakşehir İkitelli Ziya Gökalp Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda, 12 Aralık Pazartesi saat 12.45 sıralarında kasisten hızla geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför kullandığı 34 GL 7857 plakalı minibüsle, önündeki 34 BE 3838 plakalı kamyonete çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonrası şoför ve kadın yolcu minibüsün içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin minibüs içinde sıkışan iki yaralıyı çıkarmasının ardından sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

DURUMU AĞIR

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü. Yolcu koltuğunda oturan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen minibüs çekici ile kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.