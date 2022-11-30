Hazırlık maçında Başakşehir ile Hull City yenişemedi
Süper Lig ekibi Başakşehir, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada karşılaştığı Hull City ile 1-1 berabere kaldı.
Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Antalya'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Medipol Başakşehir 13. dakikada Daniel Aleksic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Hull City 74. dakikada Tyler Smith'in kaydettiği golle eşitliği yakaladı.
SIRADAKİ RAKİBİ TRABZONSPOR
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Toplam 1 hafta Antalya'da kalacak olan Hull City, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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