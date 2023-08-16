Batman'da acı olay: Minibüsün altında kalan 1 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Batman’da garajdan geri manevra yaparak çıkartılan minibüsün altında kalan 1 yaşındaki Dildar Dündar hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 07:57
Batman'da acı olay: Minibüsün altında kalan 1 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
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Edinilen bilgilere göre Seyitler Mahallesi 3008 Sokak’taki evlerinin garajından plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsü çıkarmak isteyen sürücü, aracın arkasındaki Dildar Dündar’ı fark etmeyerek çarptı.

Aracın altında kalan çocuğu fark eden yakınları minibüsü durdurarak çocuğu aracın altından çıkardı. Çıkarılan Dündar, aynı araçla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


batman Çocuk

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