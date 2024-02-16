Belediye işçisi sobayı yakayım derken kendini yaktı!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:08

Güncelleme: 16.02.2024 - 14:09

Edinilen bilgiye göre Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan Yener D., sabah sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı.

Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından işçi Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen genç işçinin ilk müdahalesinin yapıldığı Marmaris Devlet Hastanesi’nden ambulans ile Ankara’dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanına sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.