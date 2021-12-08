Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir öğrencinin sınıfta sıktığı biber gazından etkilenen 6 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA
08 Aralık 2021 Çarşamba, 17:09
Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti
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Edinilen bilgiye göre, Kadirli şehir merkezinde bulunan Cengiz Topel Ortaokulu'nda bir öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı.

Olayda 6 öğrenci biber gazından etkilendi. İhbar üzerine okula gelen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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