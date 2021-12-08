Biber gazıyla oyun 6 öğrenciyi hastanelik etti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir öğrencinin sınıfta sıktığı biber gazından etkilenen 6 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli şehir merkezinde bulunan Cengiz Topel Ortaokulu'nda bir öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı.
Olayda 6 öğrenci biber gazından etkilendi. İhbar üzerine okula gelen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Sigaraya zam geldi!
- CHP, AKP’yi geçti, MHP’ye kötü haber!
- Dolar için tarih ve rakam verdi
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- Kim Milyoner Olmak İster’le ilgili dikkat çeken gerçek
- Biden ile Putin arasındaki kritik görüşme başladı
- Çamlı'dan ‘Yeliz’ savunması