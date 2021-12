İşkur'un önünde iş bulmak için sıraya giren yurttaşlar, krize isyan etti

07 Aralık 2021 Salı, 18:35

TÜİK'in son verilerine göre 15 yaş ve üzeri kişilerdeki işsiz sayısı 3 milyon 950 bini aştı. Türkiye'de işsizlik oranı ise yüzde 12 olarak kaydedildi.

Türkiye İş Kurumu'nun (İşkur) önünde iş bulmak için sıraya giren yurttaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları Cumhuriyet TV mikrofonuna anlattı.

"ALLAH'A KALDIK"

Ekonomik kriz nedeniyle kapanan işletmelere dikkat çeken bir yurttaş, "Birkaç maaş alanlar geçinebiliyor ama bizim gibi tek maaş alanlar Allah'a kalmış durumda" ifadelerini kullandı. İktidarın güç zehirlenmesi içerisinde olduğunu söyleyen yurttaş, yurttaşın ekonomik sorunlarıyla ilgilenmemesinden şikayetçi oldu.

KUZENLERDEN İŞSİZLİK TARTIŞMASI

Cumhuriyet TV'nin mikrofon uzattığı iki kuzen, işsizlik konusunda farklı görüşler ortaya koydu. Kendisinin her koşulda iş bulabildiğini, çalışana her zaman iş olduğunu ifade eden yurttaşa kuzeni, "Sana var, herkese yok. Yabancılar her yerde. Ben geçen sene 3500'e çalışıyordum. Şimdi yabancılar yüzünden 2700-2800'e iş bulamıyorum" diyerek kuzenine tepki gösterdi.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ"

Son bir buçuk aydır işsiz olduğunu aktaran bir yurttaş İşkur'a başvuru yaptığını belirterek, "Bir iş çıksın umudundayız, bekliyoruz" dedi ve ekledi: "Çok kötü durumda olduğumuz âşikardır. Umarım her şey çok güzel olacak. Evde dört boğaza bakan benim. İşsiz olduğumuz zaman her şey çok kötü oluyor. Umarım her şey düzelecek"

"İŞ BULAMIYORUM"

Üniversite okuyan çocuğu olduğunu belirten bir yurttaş, bir yıldır iş aradığını ancak bulamadığını söyledi. İş bulamayanların iş beğenmediği için iş bulamadığını söyleyenlere tepki gösteren yurttaş, ekonomik krizin yakın zamanda çözülebileceğini düşünmediğini kaydetti.

"HERKES İNTİHARIN EŞİĞİNDE"

Güzellik merkezi işletmesi olduğunu belirten başka bir yurttaş, "Her şeye zam geldi, müşteri gelmiyor. Çok zorluk çekiyoruz. Artık hükümetin bir şey yapmasını istiyoruz" diyerek fiyat artışına ve alım gücünün daralmasına tepki gösterdi.

İşletmesiyle ilgili, "Beş personelim vardı. Bir personele düşürdüm" ifadelerini kullanan yurttaş, zor durumda olduğunu, "Doların düşmesi lazım, zamların geri çekilmesi lazım. Hep kredilerle ayakta kaldık" dedi.

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesinin ekonomiye bir etkisi olmadığını söyleyenlere, "Herkes intiharın eşiğinde" diyerek tepki gösteren kadın yurttaş, ekonomide yakın zamanda bir düzeleceğine dair ümidi olup olmadığına yönelik soruya gülümseyerek cevap verdi: "Umarım düzelir"

"SOKAKLARDA KALIYORUM"

Bir buçuk yıldır işsiz olduğunu belirten yurttaş, "Hangi partiye gidersem gideyim olmuyor. CİMER'e yazıyoruz, olumlu bir cevap gelmiyor. Onlara güvenerek işe girdim, 2-3 ay çalıştım. Ev tuttum, eşya aldım, hacizlik oldum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sokaklarda kaldığını belirten yurttaş ayrıca aile sıkıntısı da yaşadığını belirterek ekonomik krizin ne olacağını bilmediğini belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Ekonomik sıkıntılar elbette vardır" diyerek yaşanan ekonomik krizi bir kez daha kabul etmiş, Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.