Bilecik'te kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:28
Bilecik'te kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük'te define bulmak için 5 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisiyle harekete geçti. Bir süre takip edilen A.S.K., A.İ.G., S.B., R.Y. ve O.Y., jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELER EL KONULDU

Bölgede yapılan aramalarda 15 kazı malzemesi ele geçirilirken, şüpheliler de sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor. 


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