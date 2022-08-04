Yediiklim ile anlaşma yapıldığı ortaya çıktı: 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 18:01

Yediiklim yayınlarından çıkan 20 sorunun KPSS sınavında da çıkmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı. Bugün ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavın iptal edildiğini açıkladı.

Olayın ardından Cumhuriyet yazarı ve eğitimci Şahin Aybek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Yediiklim Yayınları ile ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bir başka sınavı için Eğitim Bir-Sen ile Yediiklim Yayınları’nın işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

YEDİİKLİM İLE ANLAŞMA YAPILMIŞ

Eğitim Bir-Sen İstanbul 8 No’lu Şube Başkanı ve yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 18 Ocak 2016 tarihinde görevini devretmişti. Eğitim Bir-Sen İzmir 1 nolu Şubesi’nin 12 Şubat 2021 tarihli sosyal medya paylaşımında ise MEB 2021 EKYS sınavında Yediiklim Akademi ile imzalanan anlaşma sonrasında hazırlık kursu yapıldığı görülüyor.

BİR ŞUBE DAHA ANLAŞMIŞ

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şubesi ise 21 Şubat 2022 tarihinde EKYS sınavı için Yediiklim Akademi ile anlaşma yaptığını duyurmuştu.

“BU SINAVLAR DA İPTAL EDİLMELİ”

Olayı belgeleyen Cumhuriyet yazarı ve eğitimci Şahin Aybek, MEB’in sınavlarının da iptal edimesi gerektiğini aktardı. Aybek ayrıca şunları söyledi:

“MEB’in sınavları da iptal edilmeli! Biri bana bu ilişkiyi anlatsın!

a)Eğitim Bir Sen Sendikası daha önceden MEB'de yapılan müdür müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlıkta YEDİİKLİM yayınlarıyla işbirliği yapmış.

b)YENİ ÖSYM başkanı Eğitim Bir Sen'in eski İstanbul Şube Baskanı”