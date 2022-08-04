Yediiklim ile anlaşma yapıldığı ortaya çıktı: 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli'
Yediiklim Yayınları’ndan çıkan 20 sorunun KPSS sınavında da çıkmasının ardından ÖSYM tarafından iddia yalanlanmış ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla Halis Aygün görevden alınmıştı. Yeni Başkan Bayram Ali Ersoy’un da eskiden bir şubesinde başkanlık yaptığı Eğitim Bir-Sen’in MEB'de yapılan müdür müdür yardımcılığı sınavları (EKYS) için Yediiklim Yayınları’yla anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.
Yediiklim yayınlarından çıkan 20 sorunun KPSS sınavında da çıkmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı. Bugün ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavın iptal edildiğini açıkladı.
Olayın ardından Cumhuriyet yazarı ve eğitimci Şahin Aybek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Yediiklim Yayınları ile ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bir başka sınavı için Eğitim Bir-Sen ile Yediiklim Yayınları’nın işbirliği yaptığı ortaya çıktı.
YEDİİKLİM İLE ANLAŞMA YAPILMIŞ
Eğitim Bir-Sen İstanbul 8 No’lu Şube Başkanı ve yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 18 Ocak 2016 tarihinde görevini devretmişti. Eğitim Bir-Sen İzmir 1 nolu Şubesi’nin 12 Şubat 2021 tarihli sosyal medya paylaşımında ise MEB 2021 EKYS sınavında Yediiklim Akademi ile imzalanan anlaşma sonrasında hazırlık kursu yapıldığı görülüyor.
BİR ŞUBE DAHA ANLAŞMIŞ
Eğitim Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şubesi ise 21 Şubat 2022 tarihinde EKYS sınavı için Yediiklim Akademi ile anlaşma yaptığını duyurmuştu.
“BU SINAVLAR DA İPTAL EDİLMELİ”
Olayı belgeleyen Cumhuriyet yazarı ve eğitimci Şahin Aybek, MEB’in sınavlarının da iptal edimesi gerektiğini aktardı. Aybek ayrıca şunları söyledi:
“MEB’in sınavları da iptal edilmeli! Biri bana bu ilişkiyi anlatsın!
a)Eğitim Bir Sen Sendikası daha önceden MEB'de yapılan müdür müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlıkta YEDİİKLİM yayınlarıyla işbirliği yapmış.
b)YENİ ÖSYM başkanı Eğitim Bir Sen'in eski İstanbul Şube Baskanı”
MEB'İN SINAVLARI DA İPTAL EDİLMELİ!— Şahin Aybek (@sahin_aybek) August 4, 2022
BİRİ BANA BU İLİŞKİYİ ANLATSIN!
a)Eğitim Bir Sen Sendikası daha önceden MEB'de yapılan müdür müdür yardımcılığı sınavlarına hazırlıkta YEDİİKLİM yayınlarıyla işbirliği yapmış.
b)YENİ ÖSYM başkanı Eğitim Bir Sen'in eski İstanbul Şube Baskanı pic.twitter.com/orXg57MaTg
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