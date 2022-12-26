Bodrum'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:20

Gümbet Mahallesi Değirmenler mevkisinde, gece saatlerinde M.K. yönetimindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMA...

Ekipler, otomobilde sıkışan M.K. ve Ç.Y.'yi yarım saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.Y. ile M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil, şarampolden vinçle çıkarılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.