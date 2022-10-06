Buğra Kavuncu’ya saldıran şüpheliye adli para cezası

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:29

Bakırköy 11’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'Basit yaralama' suçundan ve duruşma görülmeden yürütülen davanın gerekçeli kararında sanık Sinan Oral'ın son savunmasına yer verildi. Oral'ın son savunmasında "Kendisini görünce bakıştık. Bana imalı bakması nedeni ile kendisine kolumu savurdum. Ben milliyetçi birisiyim, kendisini paylaşımlarından dolayı sevmiyordum. Kolumu savurduktan sonra olay yerinden taksiye binip kaçtım. Bu olay önceden kurgulanmış değildir, anlık gelişmiştir" dedi.

Mahkeme, sanık Oral’ın ‘Basit yaralama’ suçundan bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına bu cezanın da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müşteki Buğra Kavuncu’nun 20 Ağustos 2021 günü, saat 14.00 sıralarında özel bir televizyon kanalının Bakırköy stüdyosunda programa katıldığı, program sonrasında cadde üzerinde şüphelinin müştekiye yönelerek herhangi bir şey söylemeden yumruk attığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Sanık Sinan Oral hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.