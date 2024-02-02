Bursa'da hırsızların bu taktiği 'pes' dedirtti... Aracın panelini değiştirdiler!
Bursa’da oyun salonundan 2 televizyon çalan abi kardeş hırsızlık zanlısının yakalanmamak için kullandıkları aracın ön panjurunu değiştirdikleri ortaya çıktı.
Merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi’nde, oyun konsolu salonu işleten kişi, sabah dükkanı açtığında içeride 2 televizyonunun çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler dükkanın bulunduğu mahallede bulunan tüm güvenlik kameralarını didik didik inceledi.
Yapılan incelemelerin sonunda şüphelilerin yakalanmamak için araçlarının ön kısmını değiştirdiklerini tespit edilmesiyle abi-kardeş şüphelilerden 21 adet suç kaydı olan İ.T. (31) ile 9 adet suç kaydı D.T., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Emniyete getirilen şüpheli abi-kardeş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.T. tutuklanırken İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan iki televizyon ise sahibine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- İYİ Parti harekete geçti
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Çok sayıda yaralı var!
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- Açıktan şeriatı savundu!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı