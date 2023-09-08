Cadde ortasında kardeşini vurdu, 'adli kontrolle' serbest kaldı

Kocaeli'de B.G., tartıştığı kardeşi Berkcan G.'yi caddede tabanca ile bacağından vuruldu. Gözaltına alınan B.G., kardeşi şikayetçi olmayınca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 14:29
Cadde ortasında kardeşini vurdu, 'adli kontrolle' serbest kaldı
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İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, 31 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında Berkcan G. ile ağabeyi B.G., caddede tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile B.G., çıkardığı tabanca ile kardeşine 4 el ateş etti. Bacağından vurulan Berkcan G. kanlar içinde yere yığılırken, B.G. ise kaçtı. Berkcan G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Taburcu olduktan sonra ifade veren Berkcan G., ağabeyi tarafından vurulduğunu ancak şikayetçi olmadığını söyledi. Berkcan G.'nin ifadesi sonrası dün gözaltına alınan B.G., işlemleri sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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