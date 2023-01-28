Çaldığı parayla aynı marketten alışveriş yaptı
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi girdiği marketin kasasından çaldığı parayla, aynı marketten alışveriş yaptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Özel Bahşiş Mahallesi’nde Mustafa Yıldız, kendisine ait marketin deposundayken bir kişi markette girdi.
Kasaya yönelen şüpheli, bin lirayı alarak cebine koydu. Dışarı çıktığında da market sahibi Mustafa Yıldız’ı gören şüpheli, ekmek dolabından 2 ekmek aldı.
Şüpheli, market sahibi Yıldız’a çaldığı paradan 200 lira verdi. Kasayı açan Yıldız, paranın eksik olduğunu hissetmesine rağmen para üstü 190 lirayı verdi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından güvenlik kamerasına bakan Yıldız, şaşkınlık yaşadı. Hırsızlık şüphelisinin kasadan para çaldıktan bir süre sonra çaldığı parayla alışveriş yaptığını tespit eden Mustafa Yıldız, şikayetçi oldu, görüntüleri polise teslim etti. Ekipler, görüntülerden kimliğini tespit ettiği A.H.'yi gözaltına aldı.
Hırsızlık saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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