Çatıdan kopan parçalar üzerine düştü: 5 gün sonra öldü
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan parçaların üzerine düşmesi ile ağır yaralanan Mustafa Karaoğlu (24), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Sanayi Sitesi'nde 17 Mayıs'ta saat 17.00 sıralarında; atıl durumdaki bir işletmenin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, işyerinden çıkıp servise giden Mustafa Karaoğlu'nun üzerine düştü.
KURTARILAMADI
Karaoğlu'nun arkasındaki 3 kişi de son anda kurtuldu. Sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, dün akşam saatlerinde yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Karaoğlu'nun evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işletmenin önünden yürüyen Karaoğlu'nun üzerine çatıdan kopan parçaların düşmesi ile yoldaki diğer kişilerin kaçması yer aldı.
Sanayi Sitesi'nde esnaf olan Musa Öztürk (49), "Düşme anını görmedim ama sağlık ekipleri geldi. Bugün de arkadaşın vefat ettiği haberini aldık. Allah rahmet eylesin. O gün, rüzgar çok şiddetliydi. Burada 5-6 araçta hasar aldı. Benim aracım da hasar gördü" dedi.
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