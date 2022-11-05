Çekmeköy'de 'kamyon basamağında' yol verme tartışması

05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:04

Çekmeköy Şile otoyolunda önceki gün sabah saatlerinde hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

ARACINDAN İNİP BASAMAĞA ÇIKTI

Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü aracından inerek hafriyat kamyonunun basamağına çıktı.

Burada da tartışmaya devam eden taraflar, bir süre sonra araçlarına binerek yollarına devam etti. Trafikteki yol verme tartışması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.