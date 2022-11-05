Çekmeköy'de 'kamyon basamağında' yol verme tartışması

İstanbul Çekmeköy'de hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmada otomobil sürücüsü hafriyat kamyonunun basamağına çıkarak, şoförle tartıştı. Sürücülerin yolun ortasındaki tartışması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:04
Çekmeköy'de 'kamyon basamağında' yol verme tartışması
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Çekmeköy Şile otoyolunda önceki gün sabah saatlerinde hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

ARACINDAN İNİP BASAMAĞA ÇIKTI

Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü aracından inerek hafriyat kamyonunun basamağına çıktı.

Burada da tartışmaya devam eden taraflar, bir süre sonra araçlarına binerek yollarına devam etti. Trafikteki yol verme tartışması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  


Çekmeköy kamyon kavga

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