CHP ve AKP ofislerine saldıran şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar verdikten sonra serbest bırakılan 26 yaşındaki D.D., AKP'nin eski seçim ofisine de taşla saldırıp zarar verdi. Şüpheli D.D.'ye ev hapsi verildi.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:17
CHP ve AKP ofislerine saldıran şüpheli yakalandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde geçen pazar gecesi işsiz olduğu öğrenilen D.D., bir binanın giriş katında bulunan CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp içerideki, eşyalara zarar verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan D.D., ifadesinde “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı” dedi. D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDI

D.D., serbest kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde aynı mahallede bulunan AK'nin son seçimlerde kullandığı, camlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu seçim ofisinin de camlarını taşla kırdı.

D.D., yeniden gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden D.D. adliyeye sevk edildi. D.D. hakkında 'mala zarar verme' suçlamasıyla yargılama süresince ev hapsi kararı verildi.

 


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