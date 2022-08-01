Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı. O esnada bölgeden geçmekte olan bir düğün konvoyundaki araç sürücülerinin, sıkışan trafik sebebi ile ardı arkası kesilmeyen kornaları ise tepkiye sebep oldu.
Kaza, dün Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AAH 738 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan küçük çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk çarpmanın etkisi ile şoka girerek ağlamaya başladı. Çevredeki bazı vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.
O esnada bölgeden geçmekte olan düğün konvoyundaki sürücülerin sıkışan trafikte ardı arkası kesilmeyen kornaları ise tepkilere sebep oldu.
Yaralı çocuk ilk müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sebebiyle duran trafik ise çocuğun ambulansa alınmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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