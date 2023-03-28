Çocukları sopa ile darbeden servis şoförü hakkında yeni gelişme

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:07
Çocukları sopa ile darbeden servis şoförü hakkında yeni gelişme
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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun servisinde, önceki öğle saatlerinde serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başlamıştı.

Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları darbetmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet'teki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.


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