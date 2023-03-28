Çocukları sopa ile darbeden servis şoförü hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:07

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 09:08

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun servisinde, önceki öğle saatlerinde serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başlamıştı.

Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları darbetmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet'teki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.