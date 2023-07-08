Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraf gündem oldu: Herkes tek bir şeye dikkat etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu kabul etti. Bakanlığın görüşmeden paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapanlar Hakan Fidan'ın boyunun kaç olduğunu tartıştı, tweetler art arda geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile bir araya geldi.
Görüşmeye; Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı, Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz, Ukrayna'nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu İstişare Kurulu Sekreteri Snaver Seythalil ve Kırım Milli Varlık Vakfı Başkanı Lenur Mambetov katıldı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PAYLAŞTI
Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi, "Bakan Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile İstanbul'da görüştü" ifadeleri ile duyurdu.
Bakanımız @HakanFidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve #Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile #İstanbul'da görüştü. pic.twitter.com/PkvEhUuDmG— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 7, 2023
FİDAN'I YENİ GÖREVİ DOLASIYLA TEBRİK ETTİ
Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Kırımoğlu ile görüşmede Rus hapishanelerindeki Kırım Tatar siyasi tutsaklar konusunu ele alındı.
HAKAN FİDAN'IN BOYU GÜNDEM OLDU
Bakanlığın paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapanlar, Hakan Fidan'ın boyunun kaç olduğunu sordu.
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