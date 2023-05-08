Diyarbakır'da minibüs devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kulp'un kırsal Elmalı Mahallesi'nin Yukarı Elmalı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
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