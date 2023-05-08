Diyarbakır'da minibüs devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:59
Diyarbakır'da minibüs devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kulp'un kırsal Elmalı Mahallesi'nin Yukarı Elmalı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.


diyarbakır Minibüs kaza

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