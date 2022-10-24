Edirne'de ele geçirildi: Piyasa değeri 5 milyon TL...
Edirne'de bir kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri 5 milyon TL olan gümrük kaçağı binlerce ürün ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, Y.A.'nın kullandığı kamyoneti durdurdu.
KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 1 milyon 152 bin sigara filtresi, 3 bin gözlük, 50 bin içi boş makaron, 7 bin 488 farklı markalarda elektronik sigara, 180 elektronik sigara başlığı ve 350 elektronik sigara coili (ateşleyici) ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu belirtildi. Olay ile ilgili sürücü Y.A. ile M.Ç. ve E.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu