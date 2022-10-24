Edirne'de ele geçirildi: Piyasa değeri 5 milyon TL...

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:16

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, Y.A.'nın kullandığı kamyoneti durdurdu.

KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 1 milyon 152 bin sigara filtresi, 3 bin gözlük, 50 bin içi boş makaron, 7 bin 488 farklı markalarda elektronik sigara, 180 elektronik sigara başlığı ve 350 elektronik sigara coili (ateşleyici) ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu belirtildi. Olay ile ilgili sürücü Y.A. ile M.Ç. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.