Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
01 Mayıs 2022 Pazar, 05:03
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.33'de Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 3,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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