Elektrik akımına kapılan yurttaş hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde elektrik akımına kapılan yurttaş hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 21:43
Elektrik akımına kapılan yurttaş hayatını kaybetti
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Olay akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet Koç (25) 4. katta bulunan evlerindeki odasında bilgisayar parçaları ile uğraşırken elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç'un cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsmet Koç elektrik akımına kapıldığı sırada babası Hacı Ali Koç'un oğlunu kurtarmak için sarıldığı ve babasının da elektrik akımına kapılarak yaralandığı öğrenildi.


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