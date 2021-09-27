Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bomba paniği
Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi binalarının yakınlarına bırakılan şüpheli paket bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan çanta, boş çıktı.
Gaziantep'te Şehit Mehmet Öter Caddesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yakınına bırakılan bir çanta bomba paniğine neden oldu.
İhbar üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolu ulaşıma ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kontrollü bir şekilde çantayı fünye ile imha etti. İmha edilmesinin ardından incelenen çanta, boş çıktı. Çantanın boş çıkmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.
1 Mayıs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik araçla gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis şehit olmuştu.
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