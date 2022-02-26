Engelli öğretmenler 'ek atama' bekliyor

26 Şubat 2022 Cumartesi, 13:01

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan 750 engelli öğretmen atamasına ek atama isteyen 2 binden fazla engelli öğretmen sesini duyurmaya çalışıyor. Engelli Kamu Personeli Sınavı’ndan (EKPSS) aldıkları yüksek puanlara rağmen yapılan yetersiz atamalar nedeniyle açıkta kalan engelli öğretmenler, şubat ayında yeni bir atama bekliyor.

EKPSS’ye girebilecek engelli öğretmenin engel oranının yüzde 40 ve üzeri olması gerekiyor. EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerli oluyor. Ancak nisan ayında yapılacak yeni EKPSS ile öğretmenler yeni adayların da dahil olarak atamalarda yığılma olacağını bu nedenle nisandan önce ek atama talep ediyor.

“ENGELLİ BİREYLER OLARAK HAYATA ATILMAK İSTİYORUZ”

İşitme engelli Tarık Canbakış (29) EKPSS’ye girip atanamayan beden eğitimi öğretmeni. “Hem okul derslerime çalışarak aynı zamanda EKPSS sınavına hazırlanarak çeşitli zorluklardan geçmiş bulunmaktayım” diye konuşan Öğretmen Canbakış, atanamadığı için özel sektörde de iş bulamadığını dile getiriyor:

“Sınav puanım 64. Daha önceki senelerde atamama yetmesine rağmen bu sınavda gerek pandemi dönemi gerekse devletin atama yapmaması sonucunda atanmamış bulunmaktayım. Özel sektörde iş bulamıyorum, gelir kaynağım bulunmamakta. Aileme yük olmaktayım. Bu benim geleceğe umutsuz ve karamsar bir şekilde bakmamı sağlıyor. Benim durumumda birçok engelli öretmen bulunmakta. İsteğimiz tek şey yüksek kontenjanlı engelli atamasının yapılmasıdır. Engelli bireyler olarak hayata atılmak istiyoruz.”

“BUNUN YANINDA YÜKSEK PUANLARLA ATANAMAMANIN ACISINI YAŞIYORUM”

28 yaşındaki Semra Can, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girip yüksek puanlarla atanamayan öğretmenlerden biri. Romatizma hastalığı nedeniyle ellerinde yapı bozukluğu olan Semra Can işe girdiği bir parfümeride “Ellerinizin şekli güzel değil, müşteriye hitap etmiyorsunuz” denilerek işten çıkarıldığını söylüyor.

“Hiçbir kurumda iş bulamadım. Daha doğrusu görsellik açısından uygun bulmadıkları için beni işe almadılar” diye konuşan Can, başından geçen süreci ve ailesinin “çaresizliğini” ANKA Haber Ajansı’ndan Dilan Kutlu'ya şöyle anlattı:

“Sınava girip yüksek puanlar aldığımız halde ne yazık ki düşük sayılı iki atamayla dönemi kapatmayı düşünüyorlar. 24 Nisan’da gerçekleşecek olan EKPSS’ye bu puanlarla tekrar hazırlanmak istemiyoruz. Bir sınavdan daha ne kadar yüksek alabiliriz ki? Hala bekleyen 180 edebiyat öğretmeni var. Her yılın şubat ayında engelliler için yapılan atamada 750 gibi bir sayı verilirken şimdi şubat ayı ataması es geçilip hiçbir şekilde atama yapılmamakta.

Evde 6 kişi yaşıyoruz. Evde sadece iki kardeşim çalışıyor. Hepimize onlar bakmak zorunda. Hiçbir ek gelirim yok. Babam ve ben kemoterapi alıyorum. Bunun yanında yüksek puanlarla atanamamanın acısını yaşıyorum. Ailede bir kardeşim sigortalı ve babam emekli diye hiçbir şekilde engelli maaşı alamıyorum. Bu mağduriyetimizi Milli Eğitim Bakanlığı’nın duymasını istiyoruz. Şubat atamasını talep ediyoruz. Başka hiçbir talebimiz yok.”

“YÜKSEK PUANLARLA 2 BİN ENGELLİ ÖĞRETMEN GERİDE KALDI”

Salgın döneminde yeniden sınava girmek istemediklerini söyleyen engelli edebiyat öğretmeni Jale Çağlar, “2020 EKPSS’nın iki kez ertelenmesi, yılda 4 defa yapılan atamayı 2’ye düşürdü. Yüksek puanlarla 2 bin engelli öğretmen geride kaldı. Talebimiz şubat atamasının yapılması. Salgın döneminde sınava yeniden girmek istemiyoruz” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZE KAVUŞACAĞIMIZ GÜNÜ BEKLİYORUZ”

37 yaşındaki Tülin Kızılkaya ise açık öğretimden liseyi bitirerek, üniversiteyi kazanmış engelli bir birey. Kızılkaya, EKPSS’ye girdiğini ve atanamadığını söyledi. İki yıl içerisinde yapılan 2 atamayla binlerce engellinin açıkta kaldığını ifade eden Kızılkaya yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“2008 yılında hayatımı zindana çeviren romatizma hastalığıyla tanıştım. Bu hastalık yüzünden bir sürü ameliyat geçirmek zorunda kaldım. 2015 yılında üniversiteden mezun oldum. 2016 da da eşimi kaybettim. Aynı yıl tiroit kanseri olduğumu öğrendim. Formasyon belgemi aldıktan sonra KPSS’ye girdim, fakat atanamadım. 2021 yılında engelli bir birey olduğum belgelendi. Bu defa da EKPSS’ye katıldım ve yine atanamadım. Bunun sebebi 4 alım yapılması gerekirken sadece 2 alım yapılmasıdır. Ben ve 2 bin engelli öğretmen arkadaşım verdiğimiz tüm mücadelelere rağmen atanamayarak, mağdur edildik. Nisan’da tekrar sınava girmek istemiyoruz. Şubatın sonu ve mart başında yapılacak toplu bir alımla öğrencilerimize kavuşacağımız günü bekliyoruz.”