Son dakika| Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'yla görüştü

Son dakika haberi: Dolardaki sert yükselişin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 16:57
Son dakika| Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'yla görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası, konuya ilişkin yorum yapmadı.


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