Son dakika| Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'yla görüştü
Son dakika haberi: Dolardaki sert yükselişin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.
Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası, konuya ilişkin yorum yapmadı.
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