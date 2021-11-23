Son dakika| Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'yla görüştü

23 Kasım 2021 Salı, 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası, konuya ilişkin yorum yapmadı.