Erdoğan'ın eski metin yazarından sert sözler: 'Felaketin kıyısındayız'

23 Kasım 2021 Salı, 17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP'li vekil Aydın Ünal, döviz krizinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Aydın Ünal, doların rekor kırıp 13 TL'nin üzerine çıkmasıyla sert ifadeler kullandı.

"Felaketin kıyısındayız" diyen Ünal, "Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk ekonomi bakanına (geri) verilmelidir" dedi.

Aydın Ünal şöyle devam etti:

"Merkez Bankası Başkanı derhal değiştirilmeli, gerektiğinde itiraz edebilecek, cesur, dirayetli, bağımsızlığını her şart altında koruyacak bir isim Merkez Bankası Başkanı atanmalıdır.

Cumhurbaşkanının ekonomiye ilişkin açıklamaları, Bakan ve yeni Merkez Bankası başkanına danışılarak titizlikle hazırlanmalı, 'savaş' gibi kavramlardan uzak, güven veren açıklamalar yapması sağlanmalıdır.

Durumun vehameti ortadadır. Böyle bir dönemde susan herkes sorumludur. Bir şeylerin yanlış gittiğini söylemek yetki, makam, söz sahibi herkesin vazifesidir. Doğruya çağırmak, uyarmak için herkes elini taşın altına koymalıdır."