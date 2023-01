Et karne hediyesi oldu: Aileler çaresiz, iktidar sessiz!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

AKP iktidarı döneminde yoksulluk daha da derinleşti. Yurttaşlar, temel gıda maddelerine bile ulaşamaz hale geldi. Et, süt ve yumurta son bir yıldaki yüksek zamlar nedeniyle dar gelirli aileler için lüks oldu.

Bir habere konu olan, küçük bir çocuğun “Annem karne hediyesi et aldı” sözleri halkın yaşadığı zorlukları yine gündeme taşıdı. Cumhuriyet, kasapları dolaştı, yoksulluğu yerinde gözlemledi.

(Et fiyatları el yakıyor. Kuzu külbastının fiyatı 260 liraya kadar çıktı.)

‘NEREYE GİDECEK BU İŞ?’

Uzun zamandır “askıda tavuk” uygulaması yapan kasap Arif Erarslan, “Eskiden 20-30 liraya et alınırken şu an hiçbir şey alınmıyor. Şartlar gittikçe ağırlaşıyor. Evine tavuk ve et götürmekte zorlanan çok anne var. Pahalılıktan şikâyetçiler. Müşteriler, ‘Nereye gidecek bu işin sonu? Eve et götüremiyoruz, çocuğumuz var’ diye dert yanıyor. Yeni yıla girmeden önce etin kilosunu 170 liraya, şimdi 225 liraya satıyoruz” dedi.

(Kasaplarda kemik ve deriler bile satılıyor)

Kasaplar Cumhuriyet’e şunları anlattı:

Önceden tartarken biraz fazla olsa müşteri bir şey demezdi. Şimdi 50 gram fazla gelse çıkarttırıyor.

Bir ayda dört zam geldi. Müşteriler indirim günlerinde alışveriş yapıyor. 5 liralık kıyma alanlar bile var.





Her geçen gün parasız et ve tavuk isteyenlerin sayısı artıyor.





Yurttaş artık o kadar az et ve tavuk alıyor ki fiyatı hesaplarken etkilemesin diye tartıya kâğıt bile koymuyoruz.

(Vatandaş artık et yiyemiyor. 5 liralık kıyma 30 gram ediyor)

ÇÖPE ATILANLARI İSTİYORLAR

Ocak ayıyla birlikte işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyen kasaplar, “Alım gücü önceden üç ise şimdi bir oldu. 5 liralık kıyma isteyen müşteriler var. Önceden çöpe attığımız artıkları yurttaşlar artık parayla alıyor” ifadelerini kullandı.