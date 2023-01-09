Fatih'te öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı: 'Gereken ceza verilsin'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:29

Güncelleme: 09.01.2023 - 15:29

İstanbul Fatih'te, önceki gece saat 03.00 sıralarında 3 kişi Taksim'de Aydın Altun'un (52) kullandığı taksiyi çevirip araca bindi. Araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden 3 şüpheli daha sonra Altun'u darbetmeye başladı.

KURTARILAMADI

Araç dışında da devam eden olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Altun'u hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Altun aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın Altun için Güngören’de bulunan Hüseyin Kocacık Yavuz Selim Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Altun’un ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve taksici arkadaşları katıldı.

Cenazede Altun’un kızları ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Altun Yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

"ÇOK UYSAL BİR İNSANDI"

Altun’un kuzeni Asuman Kibar, "Böyle şeyler başına hiç gelmezdi. Kendisi hiç şiddete meyilli biri değildi. Çok uysal bir insandı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Asla şiddet yanlısı değildi. Başına en son gelmesi gereken insanlardan biriydi. Daha önce kalp rahatsızlığı geçirdi ama ölüm sebebi başına aldığı darplardan kaynaklı" diye konuştu.

"GEREKEN CEZA VERİLSİN"

Kayınbiraderi Ersoy Aksu, "Acımız büyük. Kendi acımızı yaşıyoruz. İyi bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Herhangi bir hastalığı yoktu. Yetkililer bunlarla ilgilensin. Gereken neyse yapılsın. 3 kızı var. Şahıslara gereken ceza verilsin konuşacak durumda değiller ben bile zor konuşuyorum" dedi.