Gaziantep'te vahşet: Köpeği araca bağlayıp sürükledi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:01

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:03

Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın arkasında ip ile bağlanan köpeğin sürüklendiğini gören yoldaki diğer sürücüler yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Sosyal medyada yayımlanan görüntülere vatandaşlar tepki gösterirken, güvenlik güçleri sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.