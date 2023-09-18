Gaziantep'te vahşet: Köpeği araca bağlayıp sürükledi

Gaziantep'te, hafif ticari aracın arkasına ip ile köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:01
Gaziantep'te vahşet: Köpeği araca bağlayıp sürükledi
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Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın arkasında ip ile bağlanan köpeğin sürüklendiğini gören yoldaki diğer sürücüler yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Sosyal medyada yayımlanan görüntülere vatandaşlar tepki gösterirken, güvenlik güçleri sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.


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