Giresun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı!
Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.
Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Umutbükü köyünde Mustafa M. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kaza ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda Jandarma, AFAD ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 3’ü ağır 6 kişi yaralandı. Araçta bulunan Güllü Mihmat ise hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Güllü Mihmat Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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