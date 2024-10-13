Gözyaşlarını tutamadı: Önündeki araç durunca panikleyip motosikleti devirdi

Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:50

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:50

Antalya’nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü Hamide T.’nin önünde gitmekte olan aracın duraklamasından dolayı panikleyerek motosikleti devirdi.

Motosikletiyle birlikte refüje çarpan ve bacağı motosikletin altında kalan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken genç kızın acıdan gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, düştüğü yerden kalkamayan genç kızı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Gözyaşlarını tutamayan Hamide T., olay yerine gelen polis ekibine kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kaza sonrası motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.