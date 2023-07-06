İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Haziranda FETÖ'ye 513 operasyon yapıldı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında FETÖ'ye yönelik düzenlenen 513 operasyonda 748 kişinin gözaltına alındığını, 130'unun ise tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
"130 ŞAHIS TUTUKLANDI"
Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve Emniyetimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.
HAZİRAN AYINDA FETÖ’YE YÖNELİK 5??1??3?? OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 6, 2023
Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;
7??4??8?? şahıs gözaltına alındı.
1??3??0?? şahıs tutuklandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik… pic.twitter.com/n72Cinp4ul
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