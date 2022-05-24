İran'da 10 katlı bina çökmüştü: Ölü sayısı 11'e yükseldi
İran Kriz Yönetim Organizasyonu Başkanı Muhammed Hasan Nami, Huzistan eyaletinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini söyledi.
İran Kriz Yönetim Organizasyonu Başkanı Muhammed Hasan Nami, Huzistan'a bağlı Abadan kentinde çöken 10 katlı binayla ilgili son bilgileri paylaştı. Nami, "Abadan'da bina çökmesi sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralananların sayısı ise 32'ye yükseldi" dedi.
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