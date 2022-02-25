IŞİD'in finans şebekesine operasyon: 3 şüpheli yakalandı

25 Şubat 2022 Cuma, 16:43

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin terör örgütü İŞİD’in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve emniyet, IŞİD'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik yürüttüğü çalışmayla örgütün faaliyetlerini ortaya çıkardı.

MİT'in istihbaratıyla, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmud J., Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Al. ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam E., İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

'HİCRET OFİSİ' İTİRAFI

Yakalanan örgüt mensupları emniyetteki ifadelerinde, Suriye'deki IŞİD mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığını, yardımların Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiğini ve bunun gizlilikle yürütüldüğünü anlattı.

Ayrıca örgüt üyeleri, IŞİD'e katılmak isteyenlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerini organize eden "Hicret Ofisi"nin Türkiye'deki yapılanmasının nasıl çalıştığına yönelik itirafta bulundu.