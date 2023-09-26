IŞİD’in sözde eğitimcisi İstanbul’da yakalandı!
Terör örgütü IŞİD'e yakın kişilere propaganda amaçlı sözde din eğitimi vermek üzere Türkiye’ye gelen IŞİD’li teröristin İstanbul’da yakalandığı öğrenildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüte yakın kişilere sözde dini eğitim vermek ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak üzere Türkiye’ye giriş yapan M.M.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülen zanlı sorguya alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
IŞİD mensubunun Türkiye’deki bağlantıları ve irtibat kurduğu kişiler tek tek mercek altına alınırken, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- Letonya maçının stadı değişti!