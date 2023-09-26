IŞİD’in sözde eğitimcisi İstanbul’da yakalandı!

Terör örgütü IŞİD'e yakın kişilere propaganda amaçlı sözde din eğitimi vermek üzere Türkiye’ye gelen IŞİD’li teröristin İstanbul’da yakalandığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:50
IŞİD’in sözde eğitimcisi İstanbul’da yakalandı!
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüte yakın kişilere sözde dini eğitim vermek ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak üzere Türkiye’ye giriş yapan M.M.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülen zanlı sorguya alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

IŞİD mensubunun Türkiye’deki bağlantıları ve irtibat kurduğu kişiler tek tek mercek altına alınırken, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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IŞİD

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