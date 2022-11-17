İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2022
11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.
İlgili Haberler
- Son Dakika... Vali Yerlikaya'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
- Son Dakika: Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Son dakika... .Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama! Vali Yerlikaya yaralıları hastanede ziyaret etti
-
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- O sorular karşısında suspus!
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Barış Akarsu’nun yaşamı film oldu