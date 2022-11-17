İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 18:22
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu
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Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


İStiklal caddesi İstanbul taksim Ali Yerlikaya

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