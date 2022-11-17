İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu

17 Kasım 2022 Perşembe, 18:22

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.